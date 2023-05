Wien (www.fondscheck.de) - Dass der Aktienmarkt im Plus liegt, sei schlicht falsch, sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer von Vates Invest, so die Experten von "FONDS professionell".Im Plus lägen lediglich einige Schwergewichte, die die Indices nach oben ziehen würden, denn in den meisten populären Indices würden die enthaltenen Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Besonders gut sichtbar sei das in den USA. "Die gefühlte Erholung des Aktienmarktes liegt nur an der optischen Verzerrung des Blicks durch die Tech-Firmen", so Bente. "Diese tragen mit ihrer Marktkapitalisierung den S&P 500 fast im Alleingang nach oben und hängen dabei alle anderen, kleineren Werte ab", stelle Bente fest. ...

