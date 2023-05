Frankfurt (www.fondscheck.de) - Als Ergänzung in aktiv gemanagten Portfolios können ETFs aktuell eine effiziente Lösung für diversifizierte und dynamische Portfolios darstellen, insbesondere wenn die Marktbedingungen eine konstante Alpha-Generierung schwierig machen bzw. Renditeziele über dem Markt liegen, so Marzena Hofrichter, Portfoliomanagerin Franklin Templeton Investment Solutions, und Jason Xavier, Head of EMEA ETF Capital Markets bei Franklin Templeton. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...