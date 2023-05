Mit erfreulichen Zahlen umgarnte Nel ASA die eigenen Anleger vor rund drei Wochen und der Aktie der Norweger gelang damit im Rücken ein echter Befreiungsschlag. Drohte das Papier zuvor noch, unter die Linie von einem Euro zu rutschen, ging es in kürzester Zeit über die charttechnisch wichtige Marke bei 1,20 Euro.Anzeige:Noch kann sich Nel ASA (NO0010081235) dort einigermaßen bequem halten und zum Wochenende ging es bis auf 1,25 Euro in Richtung Norden. Es zeigte sich in den letzten Tagen aber auch, dass die Luft nach oben eher dünn ...

