Aufgrund enttäuschender Quartalszahlen war die Bayer-Aktie bereits vergangene Woche massiv abverkauft worden. Und auch heute ist Bayer der schwächste Wert im DAX. Doch was sollen Anleger jetzt tun und was sagen die Analysten? 7,46 Prozent. So viel hatte die Bayer-Aktie am Donnerstag nach sehr enttäuschenden Quartalszahlen verloren. Ein Erholungsversuch war am Freitag im Keim erstickt worden und heute am Montag verliert Bayer auch nochmal zwei Prozent ...

