NEW YORK (IT-Times) - Das vietnamesische Vingroup will ihre schnell wachsende Elektroauto-Einheit VinFast via SPAC-Transaktion an die Börse in den USA bringen. Für den US-Börsengang über eine SPAC-Transaktion soll die Automobil-Einheit in der zweiten Jahreshälfte 2023 mit einem Mantelunternehmen (SPAC)...

Den vollständigen Artikel lesen ...