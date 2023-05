Rohöl: DAS haben Öl und Gold gemeinsam

Anzeige / Werbung Die Intraday-Saisonalität von Rohöl ähnelt jener des Goldpreises Fundamental besteht zwischen Rohöl und Gold eine recht offensichtliche Kausalität. Während Rohöl neben Erdgas der Haupttreiber von Inflation ist, wird Gold allgemein als Hedge gegen Inflation betrachtet. Es verwundert daher nicht wirklich, dass sich die Korrelation auch im unterwöchigen Zyklus - den Intradayseasonals - zeigt. Ähnlich wie Gold hat Rohöl besonders um das Wochenende herum eine Richtungs-Signifikanz. Der Freitag ist im Durchschnitt der stärkste Wochentag, während der Montag der mit Abstand schwächste ist. Wir nutzen darum einen systematischen Ansatz, bei dem wir mit fest definiertem Stop- und Ausstiegsmodus WTI Crude Oil an jedem Montag short handeln. Über die massenhafte Wiederholung kann der statistische Vorteil ausgespielt werden. Solche Trades müssen unbedingt zu hunderten gemacht werden, da ansonsten der Einfluss des Faktors Zufall zu groß wäre. Verbessere dein Trading zunehmend. Wir helfen dir dabei mit unseren kostenlosen Youtube-Videos, die sämtliche Aspekte rund um Trading beleuchten. Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader Hinweis: Hier finden Sie saisonale Charts aus unserem Research, die auf Gleichförmigkeit beruhen und nicht durch die übliche, kumulierte Darstellung verzerrt sind: https://www.realmoneytrader.com/saisonale-charts/ Enthaltene Werte: XD0002745517,XD0002747026,XC0007924514

