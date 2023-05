Die Securize IT Solutions Tochtergesellschaft RNT Rausch legt vorläufige Zahlen für das Jahr 2022 vor. Diese hätten "die Erwartungen für 2022 leicht übertroffen", meldet die Münchener Securize am Montag. Nach kurzfristiger Durchführung einer bereits beschlossenen Sachkapitalerhöhung werde man 100 Prozent an RNT Rausch halten, so Securize IT Solutions. ...

