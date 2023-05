DEWB kündigt die Emission einer Anleihe im Volumen von bis zu 10 Millionen Euro an. Das Fintech-Beteiligungsunternehmen aus Jena will mit dem Emissionserlös die in diesem Jahr fälligen Schuldverschreibungen, emittiert 2018, vorzeitig refinanzieren. Die neue Anleihe soll ebenfalls über fünf Jahre laufen, der jährliche Zinssatz liegt bei 8 Prozent. Anleihe-Gläubiger ...

