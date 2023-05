Das Hangeln knapp unterhalb von 16.000 Punkten geht weiter, es herrscht Zurückhaltung an den Märkten. Dabei steht es um die Konjunktur hierzulande nach Einschätzung vieler Analysten gar nicht so schlecht. 15. Mai 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die seit rund vier Wochen währende Seitwärtsbewegung an den Aktienmärkten hält an. "Der Mai ist auch am Aktienmarkt bislang noch kein Wonnemonat", bemerkt Markus Reinwand von der Helaba. Der DAX steht am Montagmorgen bei x Punkten nach 15.914 Zählern am ...

