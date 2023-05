In der vergangenen Woche hat der Baukonzern aus Essen überraschend gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. In der Folge kam es allerdings zu Gewinnmitnahmen. Charttechnisch befindet sich die Aktie an einer aussichtsreichen Unterstützung und könnte nun einen neuen Anlauf auf ein wichtiges Hoch unternehmen.Hochtief hat die Horizontale bei 73,80 Euro erfolgreich als Support getestet und könnte seine Aufwärtsbewegung fortsetzen. Denn genau diese Marke hatte die Aktie im März hinter sich gelassen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...