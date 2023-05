Die wichtigsten Punkte:

- Grid Dynamics hat ein innovatives Starter Kit für generatives Produktdesign veröffentlicht, das es Einzelhändlern, Marken und Herstellern ermöglicht, mit Hilfe generativer KI schnell Produktdesign-Tools und außergewöhnliche digitale Kundenerlebnisse zu schaffen.

- Das Generative AI Product Design Starter Kit bietet Referenzmodelle und Workflows für die Konzeption, Bearbeitung, Neugestaltung und Rekontextualisierung des Designs von Verbraucherprodukten.

- Grid Dynamics baut sein Angebot an generativen KI-Lösungen für branchenspezifische Unternehmensanwendungen mit hohem Potenzial aktiv aus und stärkt damit seine Position als Marktführer im Bereich KI für Unternehmen.

San Ramon, CA / Accesswire / 15. Mai 2023 / Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für die digitale Transformation auf Unternehmensebene, gab heute die Markteinführung seines Generative AI Product Design Starter Kit bekannt, das andere Gen-KI-Angebote ergänzt. Mit Hilfe dieses Starter Kits können Einzelhändler, Marken und Hersteller in kürzester Zeit individuelle digitale Dienstleistungen für ihre Kunden entwickeln und die Produktivität ihrer Entwicklungsteams mit modernsten generativen KI-Technologien verbessern. Marken und Hersteller können das Generative AI Product Design Starter Kit nutzen, um ihre Design-Konzeptionsprozesse zu verbessern, die Entwicklung von Prototypen zu beschleunigen und ihren Kunden spezielle Funktionen zur Produktpersonalisierung anzubieten.

Mit dem Generative AI Product Design Starter Kit erweitert Grid Dynamics seine Möglichkeiten, neue Kunden zu gewinnen und strategische Partnerschaften in dem schnell wachsenden Bereich der generativen KI zu schließen. Grid Dynamics kann auf eine langjährige Erfahrung in der Bereitstellung von KI-Lösungen für die größten Unternehmen der Welt zurückblicken. Das Unternehmen plant, sein umfassendes Fachwissen und seine technologische Kompetenz zu nutzen, um auch die Einführung generativer KI in Unternehmen entscheidend voranzutreiben. Das Generative Product Design Starter Kit unterstreicht auch das Engagement des Unternehmens für sein kürzlich vorgestelltes GigaCube-Wachstums-Framework, das die Stärkung des Partner-Ökosystems und Investitionen in Innovationen als Eckpfeiler für den langfristigen Erfolg des Unternehmens ansieht.

"Die neuesten generativen Sprach- und Bildmodelle bieten Dutzende von hochwertigen Anwendungsfällen für Unternehmen, die mit anderen Technologien unmöglich zu realisieren sind. Dieser technologische Fortschritt wirkt sich auf praktisch alle Branchen aus und schafft einen Bedarf an Hunderten von grundlegend neuen spezialisierten Produkten und Lösungen", so der VP of Engineering von Grid Dynamics, Ilya Katsov. "Bei Grid Dynamics konzentrieren wir uns darauf, generative KI-Lösungen für branchenspezifische Anwendungsfälle mit hohem Potenzial zu entwickeln, indem wir fundiertes technologisches Know-how, Fachwissen und von unseren Partnern bereitgestellte Bausteine kombinieren. Das Generative AI Product Design Starter Kit demonstriert, wie die hochmodernen Text-zu-Bild- und Bild-zu-Bild-Modelle genutzt werden können, um angewandte Business-Lösungen für den Einzelhandel, die Fertigungsindustrie und andere Branchen zu entwickeln."

Dieses innovative Starter Kit umfasst eine Referenzsammlung generativer KI-Modelle, mit denen die Anwender auf der Grundlage von Skizzen, Referenzbildern und Beschreibungen in natürlicher Sprache Designkonzepte erstellen und verfeinern, Objektformen und -stile ändern und den Umgebungskontext eines Designs neu gestalten können. Das Starter Kit umfasst eine Workflow-Management-Anwendung, mit der sich bereichsspezifische Anwendungsfälle wie die Personalisierung des Produktdesigns, die Erstellung von Marketing-Inhalten und die virtuelle Erprobung von Produkten realisieren lassen. Die Workflows und Services, die mit diesem Starter Kit erzeugt werden können, verbessern die Produktivität von Designteams erheblich und ermöglichen einzigartige Kundenerlebnisse. Weitere Informationen über das Generative Product Design Starter Kit von Grid Dynamics finden Sie auf dieser Seite. Entdecken Sie weitere von Grid Dynamics entwickelte KI-Lösungen wie KI-gestützte Datenanalyse und generative KI-Bilder.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (NASDAQ: GDYN) ist ein Digital-Native-Technologiedienstleister, der das Wachstum beschleunigt und die Wettbewerbsposition von Fortune-1000-Unternehmen stärkt. Grid Dynamics bietet Beratungs- und Implementierungsservices für digitale Transformation durch Omnichannel-Kundenerfahrung, Big Data, Analytik, Recherchen, künstliche Intelligenz, CloudOps & DevOps und Anwendungsmodernisierung. Grid Dynamics erreicht schnelle Markteinführungen, Qualität und Effizienz durch den Einsatz von Technologiebeschleunigern, eine agile Lieferkultur und seinen Pool an talentierten Engineering-Mitarbeitern. Grid Dynamics wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seine Firmenzentrale im Silicon Valley mit Niederlassungen in den gesamten USA, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, der Schweiz, Indien und Mittel- und Osteuropa. Mehr erfahren über Grid Dynamics können Sie unter www.griddynamics.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Wörter "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "prognostiziert", "sagt voraus", "setzt fort" oder "sollte", oder in jedem Fall deren negative oder andere Variationen oder vergleichbare Terminologie. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Zitate und Aussagen über unsere Produktfähigkeiten, den Nutzen unseres Generative Product Design Starter Kit und das Wachstum unseres Unternehmens.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und lassen sich nur schwer vorhersagen. Die Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: alle Faktoren, die die Produktfähigkeiten, die Vorteile unserer und das Wachstum unseres Unternehmens einschränken.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorgenannte Liste von Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Grid Dynamics weist die Leser darauf hin, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um veränderte Erwartungen oder veränderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht. Weitere Informationen über Faktoren, die Grid Dynamics, einschließlich seiner Betriebsergebnisse und seiner Finanzlage, wesentlich beeinflussen könnten, sind im Abschnitt "Risk Factors" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-Q, der im Mai 2023 eingereicht wurde, und in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC aufgeführt.

Mediensprecher:

Cary Savas

+1 (650) 523 5000

csavas@griddynamics.com

QUELLE: Grid Dynamics

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70548Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70548&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US39813G1094Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.