Der New York Empire State Index (Mai) für die Produktion im Staat New York ist mit -31,80 massiv schwächer ausgefallen als erwartet (Prognose war -3,7; Vormonat war +10,8). Marktreaktion: US-Futures tiefer, denn schlechte Nachrichten sind wieder schlechte Nachrichten, wenn die Fed die Zinsanhebungen ohnehin pausiert.. Die einzelnen Komponenten: New orders -28.0 versus +25.1 last month ...

