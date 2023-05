Viele Banken bieten aktuell hohe Zinsen auf das Tagesgeld an. Doch wie viel Geld braucht man eigentlich für 1.000 Euro Zinsen auf dem Tagesgeldkonto bei Postbank, Deutsche Bank, Consorsbank, ING, Barclays und Co. Mittlerweile zeigt der BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich, dass die Zinsen bei 12 Monaten Anlage auf dem Tagesgeldkonto bereits bis zu 3,00 Prozent gehen. Hier bräuchten Sparer also 33.333 Euro, um in einem Jahr 1.000 Euro Zinsen vor Steuern ...

