Politiker und Wirtschaftsführer aus der ganzen Welt beraten während der Jahrestagung der Islamischen Entwicklungsbank (IsDB) in Dschiddah, Königreich Saudi-Arabien, darüber, wie die Hindernisse für eine nachhaltige Entwicklung beseitigt werden können.

Unter dem Motto "Partnerships to Fend off Crises" trafen sich bei der 48.Ausgabe der Jahrestagung hochrangige Regierungsvertreter und Führungskräfte aus der Wirtschaft, um eine Reihe von Themen wie zum Beispiel Armutsbekämpfung, Gesundheitsversorgung, Bildung, Stärkung der Rolle von Frauen und Jugendlichen, Ernährungssicherheit und Klimawandel zu erörtern.

Die viertägige Veranstaltung umfasst sowohl hochrangige Plenarsitzungen als auch technische Symposien, um wirksame Lösungen für wirtschaftliche und entwicklungspolitische Fragen zu finden, mit denen die 57 Mitgliedsländer der IsDB-Gruppe und ihre Partner konfrontiert sind.

Am Eröffnungstag am Mittwoch genehmigte der Verwaltungsrat der IsDB Group Finanzierungen im Wert von mehr als 558 Millionen US-Dollar für sechs Projekte in den Mitgliedsländern. Der Schwerpunkt der Projekte liegt auf der Förderung von inklusivem Wachstum und Infrastrukturentwicklung im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs). An diesem Tag wurde auch der "IsDB Group Integration Report for Arab Region" vorgestellt, der die Fortschritte der wirtschaftlichen Integration in der arabischen Region misst und einen Rahmen für die Stärkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten der Bank bietet.

Während die Begleitveranstaltungen dieser bedeutenden Konferenz ab dem 10. Mai bereits bestens angelaufen sind, fand die offizielle Eröffnungsfeier am Donnerstag statt. In seiner Eröffnungsrede bekräftigte S.E. Dr. Muhammad Al Jasser, President und Group Chairman der IsDB, das Engagement der Bankgruppe für die Förderung der Widerstandsfähigkeit und die Bereitstellung von Finanzierungen in den Mitgliedstaaten, um diese bei der Bewältigung der Herausforderungen vor dem Hintergrund der sich verändernden monetären Bedingungen zu unterstützen.

"Um ihre Mitgliedsstaaten bei der Bewältigung von Krisen zu unterstützen, hat die IsDB-Gruppe mehrere ehrgeizige Initiativen auf den Weg gebracht, darunter ein Programm zur Bewältigung der Auswirkungen der Pandemie in Höhe von 4,3 Mrd. USD, das wir bereits vollständig umgesetzt haben. Und das Programm zur Bewältigung der Ernährungssicherheit im Wert von mehr als 10 Mrd. USD folgt in den nächsten drei Jahren. Darüber hinaus hat sie sich verpflichtet, bis 2030 einen Beitrag zur Klimafinanzierung in Höhe von mindestens 13 Mrd. USD zu leisten."

Unterdessen ebnet das IsDB Group Private Sector Forum, das vom 11. bis 13. Mai am Rande der Jahrestagung stattfindet, den Weg für stärkere öffentlich-private Partnerschaften, die eine integrative Entwicklung vorantreiben und innovative, nachhaltige Finanzierungen unterstützen.

