DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: Hauptversammlung der 3U HOLDING AG beschließt Zahlung einer Rekorddividende von 3,20 Euro je Anteilsschein

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Marburg (pta/15.05.2023/16:30) - * 3U beteiligt Aktionäre überdurchschnittlich am Unternehmenserfolg * Alle Tagesordnungspunkte fanden breite Mehrheit * Neues Aufsichtsratsmitglied gewählt * Optimistischer Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt

Marburg, den 15. Mai 2023 - Die Hauptversammlung der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) hat heute die Ausschüttung einer Rekorddividende in Höhe von 3,20 Euro je Stückaktie beschlossen. Damit werden mehr als zwei Drittel des Konzernergebnisses 2022 ausgeschüttet. 3U verfolgt eine auf Kontinuität ausgerichtete verlässliche Dividendenpolitik. So beteiligt die in Marburg ansässige Holding seit 2017 jedes Jahr die Anteilseigner am Unternehmenserfolg. Die Dividende wird am dritten Geschäftstag nach dem Gewinnverwendungsbeschluss ausgezahlt, dieses Jahr also spätestens am 19. Mai. Dividendenberechtigt sind alle Aktionäre, die am Tag der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung 3U-Aktien besitzen.

Sämtliche Entscheidungsvorlagen der Tagesordnung fanden eine breite Mehrheit. Den Mitgliedern von Vorstand und Aufsichtsrat wurde ebenfalls mit großer Mehrheit Entlastung erteilt, der Vergütungsbericht gebilligt und die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft zum Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2023 bestimmt.

Drei der vier Aufsichtsräte wurden wiedergewählt, darunter auch der bisher amtierende Vorsitzende, Ralf Thoenes, und sein Stellvertreter, Stefan Thies. Nachdem Herr Jürgen Beck-Bazlen für eine weitere Amtszeit im Kontrollgremium nicht mehr zur Verfügung stand, wählte die Hauptversammlung Herrn Lenard Lange, Geschäftsführer der TOMPAT Invest GmbH, München, als neues Mitglied in den Aufsichtsrat. Herr Lange ist Experte für IT-Sicherheit und Digitalisierung. Er bringt außerdem Branchenerfahrung aus den Bereichen Informations- und Telekommunikationstechnik mit. Neben seinem Engagement bei 3U nimmt der gebürtige Marburger derzeit keine weiteren Aufsichtsratsmandate wahr. Michael Schmidt gehört auch weiterhin zum Kontrollgremium der 3U HOLDING AG.

Im Bericht des Vorstands und in der detaillierten Beantwortung der Fragen und Beiträge der Aktionäre und Aktionärsvereinigungen wurden unter anderem die erfolgreiche Veräußerung der weclapp SE im abgeschlossenen Geschäftsjahr sowie die konsistente Strategie und die vielversprechenden Wachstumsaussichten von 3U hervorgehoben. Der Vorstand bestätigte die Prognose für das laufende Jahr, die ein starkes organisches Umsatzwachstum sowie ein gutes Ergebnis erwarten lässt.

Weitere Informationen: Dr. Joachim Fleïng Investor Relations 3U HOLDING AG Tel.: +49 6421 999-1200 Fax: +49 6421 999-1222 E-Mail: IR@3U.net

Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an.

Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

(Ende)

Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Joachim Fleing Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: IR@3U.net Website: www.3u.net

ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2023 10:30 ET (14:30 GMT)