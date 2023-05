Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft hat eine wichtige Hürde genommen. Die EU-Kommission hat im Laufe des Nachmittags ihr Okay gegeben. Dass die Activision-Aktie kein Feuerwerk abbrennt, liegt weiter am Nein der britischen Wettbewerbshüter. Die müssten ihre Meinung ändern, um den Weg endgültig frei zu machen.Reuters hatte schon vor wenigen Tagen berichtet, dass die EU-Kartellbehörden die 69 Milliarden Dollar teure Übernahme am 15. Mai genehmigen werden. Microsoft hatte Lizenzvereinbarungen ...

