Es gibt keinen klaren Sieger - für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geht es in die Stichwahl. Das lässt den türkischen Finanzmarkt erzittern. Unsicherheit ist bekanntlich an der Börse ziemlich unbeliebt, und nun dürfte es erst einmal eine Hängepartie geben, bis klar ist, wie es mit der Politik in der Türkei und damit auch der Lira weitergeht.Gegenüber Freitag ist der türkische Leitindex ISE 100 heute zunächst rund sieben Prozent ins Minus gerutscht. Vom Tief gab es eine Erholungsbewegung ...

