Präsident Andreas Mundt stand also unter Zugzwang. Von ihm wird erwartet, dass sie ausbügeln, was ihre vorgesetzte Behörde, das Bundeswirtschaftsministerium unter der Leitung von Robert Habeck und seinem umstrittenen Staatssekretär Patrick Graichen, vermasselt haben. Denn die Preisbremsen waren für die Versorger eine regelrechte Einladung, den Verbrauchern zu tief in die Tasche zu greifen. Allzu oft sind sie in der Vergangenheit damit durchgekommen. Es wäre erfreulich, wenn ihnen diesmal auf die Finger gehauen würde.



