Sportdirektor Sebastian Kehl sieht gute Chancen auf den Meistertitel für den BVB. Die Borussen sind dem Tabellenführer Bayern München zwei Spieltage vor Saisonende dicht auf den Fersen. Charttechnisch probiert sich die Aktie an einer wichtigen Nackenlinie, welche sich bisher als hartnäckig erwiesen hat."Ich glaube, dass die Bayern mehr nachdenken. Die Bayern sind jetzt in einer Situation, die für sie relativ ungewohnt ist", sagte Sebastian Kehl am Sonntag bei Sky90. In dem von ihm beschriebenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...