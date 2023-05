DJ Bund startet neue Initiative für KI-Innovationen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Mit einer neuen Initiative will die Bundesregierung die Rahmenbedingungen für Innovationen zu Künstlicher Intelligenz (KI) in Deutschland verbessern. In der NITD - Nationale Initiative zur KI-basierten Transformation in die Datenökonomie sollen künftig die Fäden zusammenlaufen, wenn es um die bessere Vernetzung von Daten, die Entwicklung einheitlicher Prüf- und Qualitätsstandards sowie die gezielte Förderung von KI-Unternehmen in Deutschland geht, wie das Digital- und Verkehrsministerium mitteilte. Die Initiative werde von Acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften aufgebaut und mit 32 Millionen Euro vom Bund gefördert.

"Entwickler von KI brauchen einen einfachen Zugang zu Daten, Klarheit zu künftigen Standards und maßgeschneiderte Förderangebote", sagte Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP). "Wir haben eine starke Forschungslandschaft zu KI und Datenökonomien. Mit der nun gestarteten Initiative wollen mir mehr Tempo in die praktische Umsetzung bringen."

Die NITD gehöre zu den Hebelprojekten der Digitalstrategie der Bundesregierung und solle bis Ende 2025 eine Basis für vertrauensvolle und marktfähige KI-Anwendungen schaffen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Als neutrale Instanz solle die Initiative die gemeinsame Nutzung von Daten und die Skalierung von Geschäftsmodellen in der Datenökonomie vorantreiben. Ihre drei Arbeitsschwerpunkte sind laut den Angaben Datenräume sektorübergreifend zu vernetzen, KI-Qualität sicherzustellen und Vertrauen zu ermöglichen sowie KI-Innovationen gezielt zu fördern.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2023 11:07 ET (15:07 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.