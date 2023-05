Boston (www.anleihencheck.de) - Die Mehrzahl der Marktteilnehmer erwartet, dass die EZB die Zinsen um weitere 50 Basispunkte anheben wird, so Sophia Wurm, Vice President SPDR ETFs bei State Street Global Advisors.Wie es danach weiter gehe, scheine allerdings etwas unklar. Es werde also von der Datenlage, wie der Inflationsentwicklung, abhängen. Eine wirtschaftliche Abkühlung scheine darüber hinaus bereits eingepreist. Da die Performance von Euro Unternehmensanleihen in der Vergangenheit sehr stark davon abgehangen habe, wie sich die Anleihen im USD-Bereich entwickelt hätten, würden Unternehmensanleihen mit guter Bonität (Investmentgrade) im aktuellen Marktumfeld interessant erscheinen. ...

