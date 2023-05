Halle/MZ (ots) -



Die Wahrscheinlichkeit, dass Erdogan die Stichwahl gewinnt, ist leider hoch. Die politischen Lager sind so verhärtet, dass es wenig Wählerwanderung weg von Erdogan geben wird. Zu befürchten ist auch, dass der autokratische Präsident in den zwei Wochen seinen Staatsapparat nutzen wird, um seinen Wahlerfolg zu sichern. Man kann nur hoffen, dass sich Erdogan seiner Sache so sicher ist, dass er auf willkürliche politische Säuberungsaktionen verzichtet. In den kommenden Wochen besteht am Bosporus die Gefahr eines Bürgerkriegs. Die Türkei ist durch das Agieren Erdogans ein tief gespaltenes Land. Der Autokrat kennt nur Schwarz und Weiß, Gut und Böse - wer nicht für ihn kämpft, ist in seinen Augen gegen ihn und muss bekämpft werden.



