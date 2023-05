KI-Aktien haben zu Beginn des Jahres den Markt massiv outperformen können, mussten aber zuletzt teilweise deutliche Rücksetzer einstecken. Ein Beispiel ist das Unternehmen C3.ai aus Kalifornien, das am Montag vorläufige Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsquartal (30.04.) präsentiert. Die Zahlen kommen bei den Anlegern so gut an, dass die Aktie mittlerweile mehr als 20 Prozent im Plus liegt.

Den vollständigen Artikel lesen ...