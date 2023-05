The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.05.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.05.2023

.

ISIN Name

AU000000NWE2 NORWEST ENERGY

GB00BN0SMB92 CAPRICO.EN. LS-,016153846

GRS314003005 MIG HOLDINGS S.A. EO-,40

SE0000273294 MEDIVIR AB B SK 10

US27888N3070 BITNILE METAVERSE DL-,001

US30162V7064 EXELA TECHS INC. DL-,0001

US52634T2006 LENTA GDR S 1/2

US761519BF37 REVLON CONSUMER 16/24

US9840155033 XENETIC BIOSCIENCES

