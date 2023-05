Heidelberg (ots) -



"Die Stichwahl mag Erdogan als Schmach empfinden. Und doch bräuchte es ein Wunder, dass er noch verliert. Ob sich die demoralisierten Anhänger des Mitte-Links-Kandidaten Kiliçdaroglu erneut aufraffen werden in der vagen Hoffnung, ihren Kandidaten ins Amt zu hieven, ist fraglich. Zumal der Apparat der Regierungspartei AKP in den kommenden zwei Wochen die strukturelle Übermacht nutzen wird. Der Druck auf die Opposition wird steigen, die Propagandamaschine heißlaufen.



Ein wichtiger Lichtblick aber bleibt: Das türkische Volk hat bewiesen, dass die Demokratie, dass das Wahlrecht ihm wichtig ist. Erdogan musste die Stimmen der Massen respektieren, sich in die Stichwahl zwingen lassen - keine Selbstverständlichkeit für einen Autokraten. Die Opposition könnte daraus Hoffnung schöpfen - wenn sie nicht erneut zersplittert."



