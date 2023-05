Der Leitindex Dow Jones ist am Montag mit leichten Gewinnen in die neue Woche gestartet. Etwas auf die Stimmung drückte ein Einbruch beim Empire-State-Index, der im Mai so stark einbrach wie seit Beginn der Corona-Krise nicht mehr. Unbeeindruckt davon zeigten sich hingegen die US-Hightechs. Der Nasdaq 100 legte um rund 0,6 Prozent zu.Der Dow Jones schloss den Handel mit einem Plus von 48 Zählern oder 0,14 Prozent bei 33.348. Der marktbreite S&P 500 notierte zeitgleich bei bei 4.133 oder 0,2 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...