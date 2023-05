EQS-News: Allterco JSCo / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Allterco JSCo in 3M/23 mit beschleunigtem Wachstum - Mittelfristige Prognose von mehr als EUR 200 Mio. Umsatz und einem EBIT von über EUR 50 Mio. bis Ende 2026



Operative Konzernumsatzerlöse wachsen um 61,0 % auf EUR 14,1 Mio. (BGN 27,7 Mio.)

EBITDA mit starkem Wachstum von 55,6 % auf EUR 3,8 Mio. (BGN 7,5 Mio.) nach verstärkten Investitionen in Vertriebs- und F&E-Strukturen im Vorjahr

EBIT steigt um 59,3 % auf EUR 3,7 Mio. (BGN 7,2 Mio.)

Wachstum der Shelly Cloud-Nutzerbasis durch neue App um 27,0 % auf 857 Tausend allein in 3M/23 (31. Dezember 2022: 677 Tausend)

Ausblick 2023: Umsatzwachstum von 51,0 % auf EUR 72,0 Mio. und Steigerung des EBIT um mindestens 63,5 % auf mehr als EUR 17,0 Mio.

Sofia / München, 15. Mai 2023 - Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166 ) ("Allterco"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Home-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat ihr starkes und profitables Wachstum in 3M/23 fortgesetzt. Die verstärkten Investitionen in die Vertriebs- und F&E-Strukturen im vergangenen Jahr zeigten bereits erste Erfolge. Bei starkem Umsatzwachstum in fast allen regionalen Märkten leisteten die deutschsprachigen Länder mit einer Verdoppelung auf EUR 7,2 Mio. den größten Beitrag zum Wachstum. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 sowie mittelfristig bis 2026 erwartet Allterco eine Fortsetzung des starken Wachstums bei Umsatz und Ergebnis.

Konzernzahlen (ungeprüft) in EUR Mio. 3M/23 3M/22 ? Konzernumsatz 14,1 8,8 61,0 % EBITDA 3,8 2,5 55,6 % EBIT 3,7 2,3 59,3 % Nettoergebnis 3,0 2,0 51,5 % Eigenkapitalquote 87,4 % 89,0 % -1,8 % Operativer Cashflow 5,2 0,2 >1.000 % Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 17,2 14,4 19,2 %

Hinweis: Der Vergleich der Eigenkapitalquote bezieht sich auf den Zeitraum vom 31. März 2023 bis zum 31. Dezember 2022.

Allterco erzielte im Dreimonatszeitraum 2023 einen Anstieg der operativen Konzernumsatzerlöse um 61,0 % auf EUR 14,1 Mio. (BGN 27,7 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg nach den verstärkten Investitionen in die Vertriebs- und F&E-Strukturen im Vorjahr kräftig um 55,6 % auf EUR 3,8 Mio. (BGN 7,5 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um 59,3 % auf EUR 3,7 Mio. (BGN 7,2 Mio.). Das Nettoergebnis auf Konzernebene nahm um 51,5 % auf EUR 3,0 Mio. (BGN 5,9 Mio.) zu. Mit einer Eigenkapitalquote von 87,4 % zum 31. März 2023 verfügt Allterco über eine solide Bilanz (31. Dezember 2022: 89,0 %). Hier stehen dem Bilanzgewinn insbesondere Verlustvorträge im Zusammenhang mit dem Erwerb eines slowenischen Unternehmens, Bonuszahlungen an die Mitarbeiter und der Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit spiegelt mit einem Mittelzufluss von EUR 5,2 Mio. (BGN 10,2 Mio.) in 3M/23 im Vergleich zu einem Mittelzufluss von EUR 0,2 Mio. (BGN 0,4 Mio.) im Vorjahreszeitraum insbesondere den gesunkenen Lagerbestand wider, während im Vorjahreszeitraum ein erhöhter Lagerbestand und Vorauszahlungen an Lieferanten zur proaktiven Bewältigung möglicher Verzögerungen in den Lieferketten zu verzeichnen waren. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente erhöhten sich dementsprechend zum 31. März 2023 auf EUR 17,2 Mio. (BGN 33,6 Mio.) im Vergleich zu EUR 14,4 Mio. (BGN 28,2 Mio.) zum 31. Dezember 2022 und bilden eine ausreichende Grundlage für die Finanzierung des weiteren Wachstums.



Ausblick 2023 und Mittelfristprognose 2026 Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwartet der Vorstand ein Umsatzwachstum von 51,0 % auf EUR 72,0 Mio. und eine Steigerung des EBIT um mindestens 63,5 % auf mehr als EUR 17,0 Mio. Bis 2026 soll der Umsatz mittelfristig mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 43,2 % auf über EUR 200,0 Mio. wachsen, während das EBIT sogar um 48,1 % pro Jahr auf über EUR 50,0 Mio. steigen soll.



Dimitar Dimitrov, Co-CEO von Allterco JSCo, erklärt zur Entwicklung auf Produktebene: "Die Kombination aus unserer leistungsfähigen und funktionsreichen Hardware, gepaart mit flexibler und zukunftsweisender Software, und der kreativen und lebendigen Community unserer Anwender hat sich auch in 3M/23 mehr als bewährt und zu unserem beschleunigten Wachstum beigetragen. Dieses Wachstum werden wir mit der Markteinführung neuer Produkte fortsetzen. Besonders freuen dürfen sich unsere Kunden auf die neue Bluetooth-Produktlinie, die durch kleinere Batterien zusätzlich extrem lange Laufzeiten in einem kleineren Formfaktor bietet. Nicht zuletzt werden wir die ersten eigenen Shelly-Chips auf den Markt bringen und zusammen mit dem neuen Shelly OS wieder neue Maßstäbe in Leistung und Funktionalität setzen"



Wolfgang Kirsch, Co-CEO von Allterco JSCo, ergänzt zur Geschäftsentwicklung: "3M/23 war umsatz- und ertragsseitig wirklich mehr als erfreulich. Besonders stolz sind wir auf die Entwicklung in den deutschsprachigen Märkten, die gezeigt hat, dass sich Investitionen in regionale Strukturen auszahlen. Wir werden daher weiterhin verstärkt in regionale Vertriebsstrukturen investieren und rechnen damit, dass die im zweiten Halbjahr 2022 begonnene Erschließung der skandinavischen Märkte in ähnlichem Tempo voranschreiten wird. Hohes Wachstumspotenzial sehen wir auch in Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Ein weiterer Wachstumstreiber ist die Verbreiterung unserer Nutzerbasis. Hier erschließen wir uns mit der bevorstehenden Einführung eines Freemium-Modells für unsere äußerst beliebte App völlig neue Erlösquellen. Neben dem DYI-Segment erwarten wir zukünftig auch aus dem deutlich größeren professionellen Markt für Elektroinstallationen signifikante Wachstumsbeiträge. Die Verhandlungen mit den größten Distributoren verlaufen ebenso vielversprechend wie die begonnene Kooperation mit mehreren Berufsschulen."



Earnings Call: Die Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch werden die ungeprüften konsolidierten Ergebnisse für 3M 2023 im Rahmen einer Webcast-Präsentation am 16. Mai 2023, 09.00 Uhr MESZ (10.00 Uhr OESZ) erläutern. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten. Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme an dem Webcast/Call unter:

Allterco JSCo - Earnings Call Unaudited 3M 2023 . Der ungeprüfte Dreimonatsbericht ist im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens unter allterco.com verfügbar. Hinweis: EUR/BGN-Wechselkurs fixiert auf EUR 1 = BGN 1,95583.



Über Allterco Die ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Allterco wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 5 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, China und den USA und Deutschland. Die Produkte von Allterco haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Allterco an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker A4L.



