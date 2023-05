Am heutigen Tag legt Gold aktuell um 21:150 Uhr gegenüber seinem Schlusskurs vom letzten Freitag bei 2011 USD moderat um + 0,2 % auf 2015 USD zu, womit die nun schon seit 21.03. (Tageshoch: 2010 USD) per Saldo lediglich verzeichnete hoch volatile Seitwärtsbewegung zwar weiterhin insgesamt Bestand hat, was aber angesichts der heutigen Fülle sehr widersprüchlicher Wirtschaftsmeldungen dennoch bemerkenswert ist.So profitierte Gold (TVC:GOLD) zunächst im heutigen Vormittagshandel von der um 11 Uhr erfolgten Vorlage des neuesten quartalsweisen Ausblicks der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...