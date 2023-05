CROOZ, Inc. (an der Börse Tokio Standard Market notiert: 2138; Hauptsitz: Shibuya-ku, Tokio; Präsident und CEO: Koji Obuchi; im Folgenden "CROOZ") hat die offizielle Markteinführung von PROJECT XENO, einem von dem Unternehmen selbst entwickelten NFT-Spiel, bekannt gegeben.

Über PROJECT XENO

Das von dem börsennotierten japanischen Unternehmen CROOZ entwickelte Blockchain-Spiel PROJECT XENO wird von EPOCH FACTORY betrieben. Dieses taktische NFT-Kampfspiel kombiniert GameFi, e-Sports und Spaß. PROJECT XENO ist weltweit verfügbar und kann auf Smartphones oder PCs gespielt werden.

PROJECT XENO bietet die folgenden Features:

Feature (1): Zusammenarbeit mit prominenten Persönlichkeiten wie Floyd Mayweather JR

Das Spiel hat mehrere Botschafter ernannt, um Nutzer auf der ganzen Welt zu erreichen: den beliebten YouTuber Hikaru als Botschafter in Japan, den achtfachen Boxweltmeister Manny Pacquiao und Fumiya, "den berühmtesten Japaner auf den Philippinen", als Botschafter in Südostasien. Darüber hinaus sind NFTs erhältlich, die sich durch Kooperation des ehemaligen fünffachen Boxweltmeisters Floyd Mayweather Jr. und anderer prominenter Persönlichkeiten auszeichnen.

Feature (2): Entwickelt von einem börsennotierten, japanischen Unternehmen

PROJECT XENO wird von einem börsennotierten Unternehmen entwickelt und betrieben, das bereits viele erfolgreiche Smartphone-Games auf dem japanischen Markt veröffentlicht hat und in der Lage ist, qualitativ hochwertige Spiele und einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.

Feature (3): "Web 2.5"-Spezifikationen ermöglichen auch Nutzern ohne NFT die Teilnahme an dem Spiel

PROJECT XENO ist ein Free-to-Play-Spiel und kann daher auch von Nutzern gespielt werden, die keine NFTs besitzen. Außerdem unterstützt das Spiel In-Game-Käufe, sodass Nutzer das Spiel auf exakt dieselbe Weise spielen können wie NFT-Inhaber. Der einzige Unterschied zu den NFT-Inhabern ist das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein der "Earn"-Funktion. Es existieren keine Unterschiede in der Stärke der Charaktere usw., sodass PROJECT XENO wie jedes andere Social Game gespielt werden kann. Wenn Social Games Web 2.0 und GameFi-Spiele Web 3.0 sind, dann kann PROJECT XENO als Web 2.5-Spiel betrachtet werden.

Über GXE Tokens

Der GXE Token wird auf PROJECT XENO verteilt. GXE ist an den Börsen MEXC Global, LBank, BKEX, Bittrex Global und Gate.io gelistet. Am 16. Mai 2023 (japanischer Zeit) wurde GXE auch an der Krypto-Börse BITPoint der SBI Group mit Sitz in Tokio, Japan, notiert. BITPoint hat die Zulassung der japanischen Finanzdienstleistungsbehörde als Betreiber einer Krypto-Börse erhalten.

Aktuelle Informationen über PROJECT XENO

Weitere Informationen über PROJECT XENO finden Sie auf der Website.

Aktuelle Informationen sind außerdem auf Twitter verfügbar.

PROJECT XENO: http://project-xeno.com/

Offizieller Twitter-Account von PROJECT XENO Official: https://twitter.com/PROJECTXENO_GLB

Über CROOZ, Inc.

Mit der Shopping-Site für Mode "SHOPLIST.com by CROOZ" als Herzstück entwickelt CROOZ, Inc. eine breite Palette von Internet-Diensten im Unterhaltungsbereich, einschließlich Shopping und Spiele, die stets im Einklang mit dem Wandel der Zeit stehen.

https://crooz.co.jp

