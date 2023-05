Datacolor AG / Schlagwort(e): Ankauf

Datacolor akquiriert matchmycolor



16.05.2023 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Datacolor AG hat am 15. Mai 2023 einen Kaufvertrag zur Übernahme der matchmycolor GmbH, Basel, unterzeichnet. Über den Kaufpreis, der sich aus einer Einmalzahlung sowie einem Earn-out zusammensetzt, wurde Stillschweigen vereinbart.



Die auf Software für Farbrezepturen und Farbkommunikation spezialisierte matchmycolor erzielte im Geschäftsjahr 2022 mit rund 20 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund CHF 3 Mio.



Datacolor konsolidiert matchmycolor rückwirkend ab 1. Januar 2023. Die Kosten für die Akquisition und die Integration fallen in den Geschäftsjahren 2022/23 und 2023/24 an.



Über Datacolor

Datacolor ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Farbmanagementlösungen, das Software, Hardware und Dienstleistungen für eine präzise Farbwiedergabe bei Materialien, Produkten und Fotoaufnahmen anbietet. Seit mehr als 50 Jahren nutzen viele weltweit führende Unternehmen, Hersteller und kreative Profis Datacolors innovative Technologien, um eine konstante Farbintegrität zu erzielen. Das Unternehmen umfasst ein Netzwerk aus Vertriebs- und Servicegesellschaften in mehr als 100 Ländern, von Europa, über Nord- und Südamerika bis Asien. Datacolors Kunden stammen aus den Industriebereichen Textil und Bekleidung, Farbe und Druck, Automobil, Plastik, Fotografie und Videografie. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite https://www.datacolor.com/de/ .

