HomeToGo mit starken Ergebnissen in Q1/23 - Herausragendes Wachstum der Buchungserlöse und Rekordauftragsbestand an Buchungserlösen geben Zuversicht für das Erreichen der Guidance Außerordentliche Kundennachfrage in Q1 führte zu einem neuen Höchstwert bei den Buchungserlösen von €65,3 Mio. (50% ggü. dem Vorjahreszeitraum) und resultierte ebenso in einem Rekordwachstum des Auftragsbestands an Buchungserlösen [1] auf €69,5 Mio. (80% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Wesentliche Gründe hierfür waren eine gestiegene CPA-Take-Rate von 10,6% (ggü. 9,4% in Q1/22) sowie ein höherer Onsite-Anteil der Buchungserlöse von 58% (+3pp ggü. dem Vorjahreszeitraum)

und resultierte ebenso in einem Rekordwachstum des Auftragsbestands an Buchungserlösen auf €69,5 Mio. (80% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Wesentliche Gründe hierfür waren eine gestiegene CPA-Take-Rate von 10,6% (ggü. 9,4% in Q1/22) sowie ein höherer Onsite-Anteil der Buchungserlöse von 58% (+3pp ggü. dem Vorjahreszeitraum) Solides Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse auf €21,9 Mio. (16% ggü. dem Vorjahreszeitraum) ist im Rahmen der Erwartungen, im Geschäftsjahr 2023 ein zweistelliges prozentuales IFRS-Umsatzwachstum zu erzielen. Erwartungsgemäß wird die bevorstehende Hauptreisezeit von Juli bis September maßgeblich zu den gesamten IFRS-Umsatzerlösen beitragen

ist im Rahmen der Erwartungen, im Geschäftsjahr 2023 ein zweistelliges prozentuales IFRS-Umsatzwachstum zu erzielen. Erwartungsgemäß wird die bevorstehende Hauptreisezeit von Juli bis September maßgeblich zu den gesamten IFRS-Umsatzerlösen beitragen Starkes Ergebnis im Bereich Subscriptions & Services, mit den bisher höchsten IFRS-Umsatzerlösen innerhalb eines ersten Quartals von insgesamt €5,9 Mio. (84% ggü. dem Vorjahreszeitraum)

mit den bisher höchsten IFRS-Umsatzerlösen innerhalb eines ersten Quartals von insgesamt €5,9 Mio. (84% ggü. dem Vorjahreszeitraum) Höhere Marketingeffizienz verbessert die bereinigte EBITDA-Marge um +5pp ggü. dem Vorjahreszeitraum auf -113,4% (insg. €-24,8 Mio.), welches dem typischen saisonalen Muster folgt. Besonders hervorzuheben ist die Verbesserung der Marketing- und Vertriebskostenquote [2] i. H. v. +15pp ggü. dem Vorjahreszeitraum

um +5pp ggü. dem Vorjahreszeitraum auf -113,4% (insg. €-24,8 Mio.), welches dem typischen saisonalen Muster folgt. Besonders hervorzuheben ist die Verbesserung der Marketing- und Vertriebskostenquote i. H. v. +15pp ggü. dem Vorjahreszeitraum Ausblick für GJ/23 bekräftigt: Nach den starken Q1-Ergebnissen und dem Rekordauftragsbestand an Buchungserlösen bestätigt HomeToGo seine Prognose, eine Steigerung der IFRS-Umsatzerlöse auf €165 - 175 Mio. (13 - 19% ggü. dem Vorjahreszeitraum) anzustreben. HomeToGo bekräftigt außerdem mit voller Zuversicht, den Break-even beim bereinigten EBITDA als Mittelwert der Prognose im Jahr 2023 zu erreichen Luxemburg, 16. Mai 2023 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, gab heute starke Ergebnisse - angetrieben von einer außerordentlich hohen Nachfrage nach Urlaubsreisen - für das erste Quartal 2023 bekannt. Aufgrund der erfreulichen Entwicklung seiner strategischen Schwerpunkte ist HomeToGo sehr zuversichtlich, in diesem Jahr neben einem zweistelligen prozentualen Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse den Break-even beim bereinigten EBITDA zu erreichen. HomeToGo erzielte in Q1/23 weiterhin eine positive Geschäftsentwicklung. Unterstützt wurde diese durch die außerordentlich hohe Nachfrage während der Hauptbuchungszeit zu Beginn des Jahres, in welcher Reisende üblicherweise ihre Sommerreisen planen. Dies führte zu einem Rekordwachstum des Auftragsbestands an Buchungserlösen auf €69,5 Mio., was einer Steigerung von 80% ggü. dem Vorjahreszeitraum entspricht (ggü. €38,6 Mio. in Q1/22). Mit Buchungserlösen in Höhe von €65,3 Mio. erzielte HomeToGo das beste Quartal seiner Firmengeschichte und verzeichnete eine Steigerung von 50% ggü. dem Vorjahreszeitraum (€43,4 Mio. in Q1/22). Die erfreuliche Entwicklung wurde vor allem durch eine gesteigerte CPA-Take-Rate von 10,6% (ggü. 9,4% in Q1/22) und einem höheren Onsite-Anteil der Buchungserlöse von 58% (+3pp ggü. dem Vorjahreszeitraum) getrieben. Darüber hinaus profitierte die Gruppe vom starken US-Geschäft. Das robuste Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse von 16% gegenüber dem Vorjahreszeitraum führte zu einem Rekordwert von €21,9 Mio. im ersten Quartal. Dies steht im Einklang mit der Prognose des Unternehmens, im Geschäftsjahr 2023 ein zweistelliges prozentuales Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse zu erzielen. Die starken Q1/23-Ergebnisse von HomeToGo resultierten insbesondere aus der anhaltend positiven Dynamik des Geschäftsbereichs Subscriptions & Services. Der Bereich Subscriptions & Services blieb auch in Q1/23 ein wesentlicher strategischer Pfeiler und wuchs bei den IFRS-Umsatzerlösen um 84% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €5,9 Mio. (ggü. €3,2 Mio. in Q1/22). Q1/23 resultierte in einem bereinigten EBITDA von €-24,8 Mio. (ggü. €-22,3 Mio. in Q1/22), was einer Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge um +5pp ggü. dem Vorjahreszeitraum auf -113,4% entspricht (-118,3% in Q1/22). Getrieben wurde diese Verbesserung hauptsächlich durch eine wesentlich höhere Marketingeffizienz, die sich in einer verbesserten Marketing- und Vertriebskostenquote von +15pp ggü. dem Vorjahreszeitraum niederschlägt. Auf der Grundlage eines ausgezeichneten Q1/23 unterstreicht das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023, die IFRS-Umsatzerlöse um 13 - 19% auf €165 - 175 Mio. zu steigern und ist ausgesprochen zuversichtlich, den Break-even beim bereinigten EBITDA in 2023 zu erreichen. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: "Nach HomeToGos rekordverdächtigem Geschäftsjahr 2022 freuen wir uns, das neue Jahr mit einem so erfreulichen Quartal beginnen zu können - sowohl in Bezug auf unsere Finanzergebnisse als auch auf die Umsetzung unseres strategischen Kurses. Wir haben in diesem Quartal erneut bisherige Rekordwerte übertroffen. Dies spiegelt sich in dem höchsten Auftragsbestand an Buchungserlösen aller Zeiten wider und ist ein weiterer Beleg für die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Reisebranche und das Wachstum von HomeToGo als führender Anbieter für Ferienunterkünfte. Besonders hervorzuheben ist, dass sich das Verhältnis von Marketing- und Vertriebskosten zu Buchungserlösen auf Jahresbasis deutlich um +21pp von 75% auf 54% verbessert hat, was einen zusätzlichen positiven Effekt auf unsere Rentabilität hat. Mit Blick auf die Zukunft werden wir uns weiterhin auf unser Wachstum sowie auf unsere strategischen Schwerpunkte konzentrieren. Wir sind darüber hinaus sehr zuversichtlich, im Jahr 2023 den Break-even beim bereinigten EBITDA zu erreichen." Q1 2023 Quartalsmitteilung und Präsentation Steffen Schneider, CFO, wird die Quartalsergebnisse in einer Telefonkonferenz um 14:00 Uhr MESZ vorstellen, gefolgt von einer Fragerunde für Analyst*innen und Investor*innen. Die Präsentation wird als Live-Audio-Webcast in englischer Sprache unter folgendem Link zur Verfügung stehen: https://www.webcast-eqs.com/hometogo2023-q1 Interessierte Teilnehmer*innen können sich vorab für die Telefonkonferenz - einschließlich der Teilnahme an der Q&A-Runde - unter folgendem Link registrieren:

https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=3702337&linkSecurityString=4d0b2e652 Im Anschluss an die Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung des Audio-Webcasts auf der Investoren-Website von HomeToGo zur Verfügung gestellt: ir.hometogo.de . HomeToGo Q1/23 Ergebnisse in Millionen Euro Q1 2023 Buchungserlöse €65,3m ggü. 2022 50% ggü. 2021 109% Buchungserlöse- CPA Onsite €32,0m ggü. 2022 44% ggü.. 2021 309% Buchungserlöse Onsite-Anteil 58% ggü. 2022 +3pp ggü. 2021 +32pp Umsatzerlöse nach IFRS €21,9m ggü. 2022 16% ggü. 2021 130% Umsatzerlöse nach IFRS- Subscriptions & Services €5,9m ggü. 2022 84% ggü. 2021 282% Bereinigtes EBITDA €-24,8m ggü. 2022 -11% ggü. 2021 -56% Bereinigte EBITDA-Marge -113,4% ggü. 2022 +5pp ggü. 2021 +54pp

Über HomeToGo HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für alle leicht zugänglich zu machen. Um diese Vision zu verwirklichen, hat HomeToGo eine zuverlässige und benutzerfreundliche Technologieplattform entwickelt, die Ferienhausanbieter*innen mit Reisenden aus der ganzen Welt zusammenbringt. HomeToGo ist der Online-Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, der Millionen Reisende bei ihrer Suche nach der perfekten Ferienunterkunft mit Tausenden Anbietern auf der ganzen Welt vernetzt und die weltweit größte Auswahl an Ferienunterkünften bietet. Der Online-Marktplatz von HomeToGo bringt sowohl für die Nutzer*innen als auch für die Partner Vorteile: Nutzer*innen, die die HomeToGo-Webseite besuchen, erhalten einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot an Ferienhäusern. Und Anbieter, die die Reichweite und die Technologie-Lösungen von HomeToGo nutzen, können ein breiteres Spektrum an Kund*innen erreichen und erhalten so eine breitere und hochwertige Nachfrage. Während sich der Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG". Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hometogo.de/ueber-uns/ Ansprechpartnerin für Medien

Caroline Burns

press@hometogo.com Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com Forward-Looking Statements Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Verwendung von Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen: Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt worden sind und möglicherweise Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung der Ertragslage des Unternehmens von Bedeutung sind. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu Profitabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Bezüglich der alternativen Leistungskennzahlen bereinigtes EBITDA, Buchungserlöse, Onsite-Buchungserlöse, Onsite-Anteil und CPA-Take-Rate verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen, die auf der IR-Website unter IR Resources veröffentlicht sind ( http://ir.hometogo.de/ ). [1] Buchungserlöse, die bis zum 31. März 2023 generiert wurden, mit IFRS-Umsatzrealisierung im Geschäftsjahr 2023 basierend auf dem Check-in-Datum nach dem Stichtag. [2] Marketing- und Vertriebsaufwendungen bereinigt um Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Abschreibungen und nicht wiederkehrende Aufwendungen im Verhältnis zu den IFRS-Umsätzen.



