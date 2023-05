2018 noch bei 89 € im Top, inzwischen 19,30 €, aber technisch mit dem erkennbaren Ansatz das Schlimmste überstanden zu haben. Q2 im Geschäftsjahr 22/23 war wie erwartet schwach. Umsatz nach sechs Monaten nur 53,6 Mio. € bei 6,9 % operativer Marge. Aber: Bedeutende hochmargige Projekte in den Bereichen Klebstoffe für die Photovoltaik und E-Mobility, deren Testphase sich hinausgezögert hatte, sollten im zweiten Halbjahr und darüber hinaus einen echten Gamechangerbieten. Zusätzliche Impulse werden in der zweiten Jahreshälfte mit der Einführung einer neuen Produktlinie für die Druckmaschinenindustrie erwartet. Preiserhöhungen im zweiten Halbjahr helfen der Marge, so dass der operative Gewinn über dem Niveau aus 21/22 in Höhe von 8,9 Mio. € liegen wird. Erstes Ziel 24 zu 25 € mit der Option auf deutlich mehr, wenn sich unsere Erwartungen hinsichtlich oben genannter Projekte bestätigen.



