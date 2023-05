DJ MÄRKTE ASIEN/Chinesische Börsen nach Wirtschafsdaten stabil

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich Dienstag mehrheitlich mit leichten Aufschlägen, wobei die Börse in Japan deutlichere Gewinn verzeichnet. Von der Wall Street kamen leicht positive Vorgaben. Jedoch blieben die Anleger dort angesichts von Rezessionssorgen, Parteienstreit um die Anhebung der Schuldengrenze und der weiter fragilen Lage bei den US-Regionalbanken vorsichtig.

An der Börse in Tokio legt der Nikkei-Index um 0,8 Prozent zu. Bei den Anlegern haben sich die Sorgen über eine straffere Geldpolitik der Notenbanken und über niedrigere Gewinne der Unternehmen nach der Berichtssaison etwas gelegt, hieß es aus dem Markt. Die Aktie von T&D Holdings steigt um 4,3 Prozent, nachdem das Versicherungsunternehmen ein Aktienrückkaufprogramm und die Ergebnisse für das Geschäftsjahr bekannt gegeben hat. Dentsu büßen dagegen nach Zahlenvorlage 7,1 Prozent ein. Der Nettogewinn des Unternehmens ist im ersten Quartal um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken.

In Hongkong legt der Hang-Seng-Index um 0,4 Prozent zu. Auf dem chinesischen Festland hat sich der Schanghai-Composite von leichten Abschlägen wieder erholt, nachdem Wirtschaftsdaten zwar eine Belebung der Wirtschaft im April aufgezeigt haben, jedoch sind diese hinter den Erwartungen von Ökonomen zum Teil deutlich zurückgeblieben.

So sind die Einzelhandelsumsätze, ein Schlüsselindikator für den chinesischen Konsum, im April um 18,4 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten jedoch mit einem Anstieg um 20,5 Prozent gerechnet. Auf Monatsbasis stiegen die Einzelhandelsumsätze im April gegenüber März um 0,49 Prozent. Die Industrieproduktion stieg im April um 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, prognostiziert worden war jedoch ein Anstieg um 11,0 Prozent. Im April fiel die Industrieproduktion um 0,47 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die Anlageinvestitionen erhöhten sich im Zeitraum Januar bis April um 4,7 Prozent, eine Verlangsamung gegenüber dem im ersten Quartal verzeichneten Anstieg von 5,1 Prozent.

In Südkorea zeigt sich der Kospi 0,1 Prozent fester. An der Börse in Sydney geht es indessen um 0,4 Prozent nach unten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.241,50 -0,4% +2,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.864,07 +0,8% +12,6% 08:00 Kospi (Seoul) 2.482,01 +0,1% +11,0% 08:00 Schanghai-Comp. 3.311,06 +0,0% +7,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.049,34 +0,4% -0,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.213,10 -0,1% -1,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.424,79 +0,5% -4,9% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:37 % YTD EUR/USD 1,0883 +0,1% 1,0875 1,0875 +1,7% EUR/JPY 147,98 -0,0% 148,00 147,84 +5,4% EUR/GBP 0,8686 +0,1% 0,8680 0,8710 -1,9% GBP/USD 1,2529 +0,0% 1,2528 1,2483 +3,6% USD/JPY 135,98 -0,1% 136,09 135,96 +3,7% USD/KRW 1.336,37 +0,1% 1.335,19 1.336,18 +5,9% USD/CNY 6,9591 +0,1% 6,9525 6,9512 +0,9% USD/CNH 6,9685 +0,1% 6,9604 6,9604 +0,6% USD/HKD 7,8365 -0,0% 7,8386 7,8396 +0,3% AUD/USD 0,6693 -0,1% 0,6699 0,6688 -1,8% NZD/USD 0,6251 +0,2% 0,6241 0,6224 -1,6% Bitcoin BTC/USD 27.126,13 -0,9% 27.373,72 27.453,80 +63,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,39 71,11 +0,4% +0,28 -11,0% Brent/ICE 75,56 75,23 +0,4% +0,33 -10,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 0,00 32,31 -100,0% -32,31 -57,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.016,47 2.020,95 -0,2% -4,49 +10,6% Silber (Spot) 24,03 24,15 -0,5% -0,12 +0,3% Platin (Spot) 1.067,90 1.069,50 -0,1% -1,60 -0,0% Kupfer-Future 3,73 3,75 -0,6% -0,02 -2,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2023 00:47 ET (04:47 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.