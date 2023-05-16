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PR Newswire
16.05.2023 | 08:06
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, May 16

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Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.518500 USD IE00BJXRZJ4015 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF 2.698300 USDIE00BJXRZ27315 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.244000 USDIE00BLRPQH3115 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.844800 USDIE00BLRPQJ5415 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF 4.578200 USDIE00BLRPRR0415 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF3.285900 USDIE00BLRPRQ9615 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.079600 USDIE000HJV1VH315 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.820600 USD IE000QRNAC6615 May 2023

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