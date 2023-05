Datacolor AG / Schlagwort(e): Ankauf

Datacolor akquiriert matchmycolor



16.05.2023 / 08:20 CET/CEST



Medieninformation Medieninformation (PDF) 16. Mai 2023 - Die Datacolor AG, ein weltweit führender Anbieter von Farbmanagementlösungen, übernimmt die matchmycolor GmbH, Basel, ein auf Software für Farbrezepturen und Farbkommunikation spezialisiertes Technologieunternehmen. Datacolor konsolidiert matchmycolor rückwirkend ab dem 1. Januar 2023. Die Kosten für die Übernahme und die Integration werden in den Geschäftsjahren 2022/23 und 2023/24 anfallen. Mit der Akquisition von matchmycolor stärkt Datacolor ihre Marktposition und baut ihre globale Branchenpräsenz im Farbmanagement weiter aus. Datacolor ist ein führender globaler Anbieter von Farbmanagement-Lösungen mit über 50 Jahren Erfahrung. Die Kunden von Datacolor stammen aus einem breiten Branchenspektrum wie der Textil- und Bekleidungsindustrie, der Farben-, Lack- und Kunststoffindustrie sowie dem schnell wachsenden Markt für Konsumentenlösungen. Mit der Akquisition von matchmycolor setzt Datacolor einen wichtigen Schritt im Rahmen ihrer Zielsetzung um, kontinuierlich in die Stärkung ihres umfassenden Produktportfolios zu investieren. Mit ihren hochpräzisen Hardware- und Softwarelösungen und einer führenden globalen Service- und Vertriebsorganisation unterstützt Datacolor Kunden weltweit beim präzisen Farbmanagement. "Wir heissen alle Mitarbeitenden von matchmycolor in der Datacolor-Familie willkommen. Mit der Integration von matchmycolor stärken wir unsere Kompetenz, innovative Farbmanagementlösungen zu entwickeln und erweitern das umfassende Software-Angebot von Datacolor. Gemeinsam unterstützen wir die Kunden weltweit dabei, eine präzise und konsistente Farbqualität zu erzielen", sagte Albert Busch, CEO von Datacolor. Die Inhaber von matchmycolor, Michael Jakobi und Judy van de Langkruis, freuen sich, Teil einer weltweit führenden Gruppe zu werden, die es ihnen ermöglicht, Kunden in einem deutlich grösseren Markt als bisher zu betreuen: "Gemeinsam mit Datacolor sind wir in der Lage, eine noch breitere Lösungspalette aus einer Hand anzubieten und damit die Kunden zu unterstützen, ihre anspruchsvollen Farbmanagementziele zu erreichen." matchmycolor entstand 2009 im Zuge eines Management-Buyouts aus der ehemaligen Ciba Spezialitätenchemie und erzielte im Geschäftsjahr 2022 mit rund 20 Mitarbeitenden, hauptsächlich Softwarespezialisten, einen Umsatz von rund CHF 3 Mio. Das Team von matchmycolor wird weiterhin in den Basler Büros des Unternehmens arbeiten. Für mehr Informationen über die Datacolors Produkte und Dienstleistungen, besuchen Sie www.datacolor.com/de/ Für mehr Informationen über die matchmycolor Produkte und Dienstleistungen, besuchen Sie www.matchmycolor.com/de Über Datacolor

Datacolor ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Farbmanagementlösungen, das Software, Hardware und Dienstleistungen für eine präzise Farbwiedergabe bei Materialien, Produkten und Fotoaufnahmen anbietet. Seit mehr als 50 Jahren nutzen viele weltweit führende Unternehmen, Hersteller und kreative Profis Datacolors innovative Technologien, um eine konstante Farbintegrität zu erzielen. Das Unternehmen umfasst ein Netzwerk aus Vertriebs- und Servicegesellschaften in mehr als 100 Ländern, von Europa, über Nord- und Südamerika bis Asien. Datacolors Kunden stammen aus den Industriebereichen Textil und Bekleidung, Farbe und Druck, Automobil, Plastik, Fotografie und Videografie. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite www.datacolor.com . Über matchmycolor

matchmycolor vereint ein einzigartiges Angebot an IT-Dienstleistungen und Farb-Know-how, das zu neuen, fortschrittlichen technischen Softwarelösungen führt. matchmycolor Colibri®, eines der innovativsten, technologisch fortschrittlichsten Software-Tools für Farbkommunikation, Farbrezeptierung und Farbqualitätskontrolle im Markt, wurde speziell für die Anforderungen von Druckfarben, Industrielacken und Beschichtungen, Kunststoffen, Textilien, OEMs und Markenherstellern entwickelt. Dieses effiziente System trägt dazu bei, Produktionskosten zu senken, Vorlaufzeiten zu verkürzen und die Markteinführung zu beschleunigen, indem es alle Stufen der Farblieferkette unabhängig von Anwendung und Branche miteinander verbindet. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite www.matchmycolor.com/de . # # # Für weitere Informationen

