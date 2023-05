DO & CO hat per 15. Mai nun bereits Wandlungserklärungen im Nennbetrag von 36,3 Mio. Euro erhalten. Die Erklärungen beziehen sich auf die im Jahr 2021 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 100 Mio. Euro. Der Wandlungspreis liegt bei 80,63 Euro, die Aktie notiert bei 114,4 Euro (Schlusskurs 15. Mai). Die eingelangten Wandlungsabsichten sind noch nicht zur Gänze abgewickelt. Mit der Anzahl der neuen Aktien, die an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen (nach Wirksamkeit der Wandlungserklärungen) noch auszugeben sind, wird sich die Anzahl der Aktien der Gesellschaft von 10.066.449 Stück auf insgesamt 10.194.192 Stück und das Grundkapital der Gesellschaft von 20.132.898,00 auf insgesamt 20.388.384,00 Euro erhöhen.

