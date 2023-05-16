BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CECONOMY AUF 1,90 (1,60) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 190 (150) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STEICO AUF 60 (71) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 50,10 (53,10) EUR - 'OUTPERFORM'HSBC SENKT SIEMENS HEALTHINEERS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 57 (59) EUR EFFERIES HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 46 (44) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KWS SAAT AUF 81 (79) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NORDEX AUF 15 (16) EUR - 'BUY'JPMORGAN SETZT KNORR-BREMSE AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' VOR STRATEGIEUPDATEMORGAN STANLEY HEBT TUI AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 740 PENCEMORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 35,90 (33,20) EUR - 'OVERWEIGHT'ODDO BHF SENKT TALANX AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 53 EUR UBS SENKT ...Den vollständigen Artikel lesen ...