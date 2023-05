Am 20. April 2023 präsentierte TenCate Protective Fabrics, der Marktführer für schwer entflammbare Textilien, seine neueste Innovation: ein inhärent flammhemmendes Stretchgewebe namens Tecasafe® 360+.

Das auf dem Renommee eines umfangreichen Portfolios von Schutzprodukten aufbauende Tecasafe® 360+ steht für die nächste Evolutionsstufe von Arbeitskleidung, da es den Schutz von schwer entflammbaren (flame-resistant, FR) Textilien mit dem Komfort und der Tragbarkeit der integrierten Stretch-Technologie kombiniert.

Mit Tecasafe® 360+ verschwimmt die Grenze zwischen Arbeits- und Freizeitkleidung und das schützende Gewebe greift den Stretch-Komfort-Trend auf, der den großen Textilmarkt für Verbraucher in den letzten Jahren im Sturm erobert hat.

Durch die Kombination einer patentierten Mischung von inhärenten FR-Materialien mit der innovativen Stretch-Qualität der XLANCE®-Fasern erfüllt Tecasafe® 360+ alle Anforderungen, die moderne Träger von FR-Textilien haben: Gewebe die sie schützen, sich gut anfühlen und gut aussehen.

"Die Einführung der Stretch-Technologie in Schutzkleidung mit integriertem Schutz vor Entflammbarkeit ist ein bedeutender Meilenstein für die vielen Endverbraucher, die sich auf FR-Gewebe verlassen, um bei der Arbeit geschützt zu sein und Komfort zu genießen", so Michael Laton, VP of Global Strategy Innovation bei TenCate Protective Fabrics (TCPF). "Das Team von TenCate Protective Fabrics fühlt sich geehrt, diesen großen Erfolg mit unseren Endverbrauchern, Teammitgliedern, Kunden, Lieferanten und Partnern zu teilen."

Die weltweite Markteinführung von Tecasafe® 360+, das auf dem amerikanischen, europäischen und asiatisch-pazifischen Markt erhältlich ist, ist die erste globale Produkteinführung von TenCate Protective Fabrics und ein wichtiger Schritt zur Erfüllung des auf 5 Jahre angelegten Strategieplans des Textilherstellers.

Im Zuge der weltweiten Vermarktung stehen nun Informationen und Medien über das bahnbrechende FR-Gewebe in mehreren Sprachen für alle Zielgruppen im Rahmen der Tecasafe® 360+ Virtual Experience zur Verfügung.

Über TenCate Protective Fabrics

Als Weltmarktführer im Bereich Schutztextilien ermöglicht TenCate Protective Fabrics Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, bei ihrer Arbeit Großartiges zu leisten. Generationen von Fachkräften in den Bereichen industrielle Sicherheit, Feuerwehr, Gesundheitswesen, Militär und Polizei verlassen sich in Sachen Sicherheit, Komfort und Zuverlässigkeit auf unsere Gewebe. Weitere Informationen erhalten Sie unter tencatefabrics.com

