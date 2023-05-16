FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CATANA GROUP SA IN.EO 0,5 2HU FR0010193052
AB/FROM ONWARDS 16.05.2023 08:07 CET
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CATANA GROUP SA IN.EO 0,5 2HU FR0010193052
AB/FROM ONWARDS 16.05.2023 08:07 CET