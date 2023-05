LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ceconomy nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 1,60 auf 1,90 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der gute Trend aus dem ersten Geschäftsquartal habe sich fortgesetzt, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe deshalb die Schätzungen für den Elektronikhändler erhöht. Gut hätten sich die Umsätze im deutschsprachigen Raum und in der Türkei entwickelt, weniger gut in Spanien und Italien. Die Verbrauchernachfrage, die Inflation und der Wettbewerb blieben aber Risikofaktoren./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 14:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2023 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007257503

Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken