Die Aktie von IQIYI (WKN: A2JGN8), dem "Netflix Chinas", war in der Vergangenheit bei China-Investoren weit oben auf dem Zettel. Nach ihrem IPO an der Nasdaq im Jahr 2018 stieg das Papier bis auf 44 US$ an. Mittlerweile ist die Aktie weniger begehrt und notiert heute unter 6 US$. Können Anleger hier ein Schnäppchen machen? IQIYI mit Sitz in Peking ist der größte Video-on-Demand-Anbieter Chinas. Das seit 2010 aktive Netflix-Pendant zählt weltweit ...

