Hamburg (ots) -Der CEO Europe des internationalen Auslandskrankenversicherer PassportCard, Eithan Wolf, hat den BOLD AWARD für das beste Insurtech-Unternehmen 2023 in Venedig entgegengenommen.Die BOLD Awards zeichnen Top-Unternehmen, Projekte und Einzelpersonen aus, die weltweit technische Innovationen und wirtschaftliche oder gesellschaftliche Entwicklungen vorantreiben. Aus über 800 Einreichungen wurden von einer120-köpfigen Jury die mutigsten, kreativsten und innovativsten Unternehmen und Marken ausgewählt. Die Auszeichnungen wurden in 32 verschiedenen Kategorien vergeben."Mutig zu sein bedeutet für uns, sich sowohl auf die Technik als auch auf das Kundenerlebnis und den innovativen Service zu konzentrieren. Ich möchte Alon Ketzef, dem visionären Gründer unseres Unternehmens und meinem Partner Shefer Abelson danken, der für die Technik hinter PassportCard verantwortlich ist. Nicht zuletzt: Danke liebes Team und liebe Kunden für das uns entgegengebrachte Vertrauen", so Eithan Wolf im Anschluss an die Verleihung.PassportCard wurde als bestes Insurtech-Unternehmen mit dem BOLD Award ausgezeichnet und ist die einzige Krankenversicherungsplattform, die eine automatisierte End-to-End-Versicherung in Echtzeit ermöglicht - vom Onboarding bis zur Schadensregulierung."Unsere intelligenten 'autonomen' Prozesse machen es Kunden leicht, unabhängig zu agieren und dennoch 100 % persönlichen Service zu erhalten", erklärt Wolf.In bester Gesellschaft: Die BOLD Awards wurden zum vierten Mal vergeben und es werden sowohl Scale-up-Unternehmen als auch Branchengrößen wie die Deutsche Bahn ausgezeichnet.Über PassportCard:PassportCard ist ein Mitglied der David Shield und White Mountains Unternehmensgruppe (NYSE: WTM), die seit 1999 führend im Bereich der internationalen Kranken- und Reiseversicherung ist und weltweit über zwei Millionen Kunden betreut. Das in Hamburg ansässige Unternehmen konzentriert sich seit 2015 auf den deutschen Markt und arbeitet mit der Allianz, MGEN und TK zusammen. Das Unternehmen ist Gewinner des Deutschen Innovationspreises 2021 und nun auch der BOLD Awards 2023.