DJ PTA-News: Cogia AG: Als erster deutscher Anbieter integriert Cogia Generative AI in seine Social-Media-Management-Plattform

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt am Main (pta/16.05.2023/09:00) - Die Cogia GmbH, ein führendes Technologieunternehmen mit Sitz in Frankfurt, gibt bekannt, dass sie als erster deutscher Anbieter die Generative AI in ihre Social-Media-Management-Plattform "Sometoo" integriert hat. Diese Integration ermöglicht es Unternehmen, mithilfe fortschrittlicher Algorithmen automatisch Content für ihre Social-Media-Kanäle zu generieren und sich somit von zeitaufwändiger und mühsamer Content-Erstellung zu entlasten.

Mit Sometoo müssen Unternehmen nicht mehr zwischen verschiedenen Social-Media-Kanälen wechseln, um Beiträge zu veröffentlichen, diese zu beobachten oder darauf zu antworten. Die Plattform bietet eine umfassende Lösung, um alle Aktivitäten zentral zu verwalten. Durch die Möglichkeit, alle Updates im Voraus zu planen, können Unternehmen ihre Beiträge automatisch zum optimalen Zeitpunkt für ihre Fans und Follower auf den ausgewählten sozialen Netzwerken veröffentlichen.

"Die Integration der Generative AI in Sometoo ist ein bedeutender Schritt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Social-Media-Aktivitäten zu optimieren und effektiver mit ihrer Zielgruppe zu interagieren", erklärt Pascal Lauria, CEO von Cogia GmbH. "Die Automatisierung der Content-Erstellung und die zentrale Verwaltungsfunktionen von Sometoo ermöglichen es Unternehmen, sich verstärkt auf andere wichtige Geschäftsbereiche zu konzentrieren."

(Ende)

Aussender: Cogia AG Adresse: Poststraße 2-4, 60329 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Sonja Paas Tel.: +49 69 264 8485 11 E-Mail: info@cogia.de Website: www.cogia.ag

ISIN(s): DE000A3H2226 (Aktie) Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)