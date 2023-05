Verfallstags-Flaute? von Torsten Ewert Sehr verehrte Leserinnen und Leser, der nächste (kleine) Verfallstag steht vor der Tür - an diesem Freitag, dem (Brücken-)Tag nach Himmelfahrt ist es so weit. Obwohl auch am Feiertag an der Börse gehandelt wird, könnte sich eine gewisse Feiertagsruhe ausbreiten, denn in dieser Woche gibt es auch keine absehbaren marktbewegenden Ereignisse. Kaum marktbewegende Termine in dieser Woche Für Deutschland sind die ZEW-Konjunkturerwartungen (am Dienstag) am wichtigsten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...