Der DAX macht nichts mehr. Seit über einem Monat hängt er zwischen 15.750 Punkten und 15.950 Punkten auf Schlusskursbasis fest. Dabei sank der DAX Kurs sogar deutlich, nur dank der vielen Dividenden im April und Mai kann der DAX sich überhaupt auf diesem Niveau halten. Heute stehen derweil die Aktien von Infineon, Volkswagen und Fresenius im Fokus. Der DAX startet am Dienstag wieder unbewegt in den Handel. Er verharrt weiterhin in einer ganz engen ...

