Carbios wurde als einer von 10 Repräsentanten für französische Innovation auf dem vom Elysée-Palast organisierten internationalen Wirtschaftsgipfel "Choose France" ausgewählt

Aus 22.000 Start-ups des französischen Tech-Ökosystems wurden die innovativen Technologien von Carbios selektiert und ausgezeichnet

Carbios schließt sich der Coq-Vert-Gemeinschaft an, die von Bpifrance in Zusammenarbeit mit ADEME1 und dem Ministerium für den ökologischen Wandel gegründet wurde

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, wurde unter den 22.000 Start-ups im französischen Tech-Ökosystem selektiert, um Innovation aus Frankreich auf dem 6. "Choose France" Gipfeltreffen zu repräsentieren. "Choose France" ist ein internationaler Wirtschaftsgipfel, der auf Initiative des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron ins Leben gerufen wurde und sich der Attraktivität Frankreichs widmet. Nur zehn Unternehmen, darunter Carbios, wurden ausgewählt, um ihre Technologien im Schloss von Versailles auszustellen. Bei dieser Gelegenheit gibt Carbios zudem bekannt, dass es sich der von Bpifrance in Zusammenarbeit mit der ADEME und dem Ministerium für ökologischen Wandel ins Leben gerufenen Coq-Vert-Gemeinschaft angeschlossen hat. Damit schließt sich Carbios mit führenden Unternehmen zusammen, die sich dem Umweltschutz gewidmet haben und dessen internationale Umsetzung vorantreiben.

Emmanuel Ladent, CEO, and Alain Marty, Chief Scientific Officer, represent Carbios at the 6th Choose France Summit organized by the Elysée Palace

Emmanuel Ladent, CEO, und Alain Marty, Chief Scientific Officer, vertreten Carbios auf dem Choose France Gipfeltreffen

"Gemeinsam mit INRAE2 haben wir uns entschieden, Carbios auf dem Choose France Gipfel als Symbol für die wirtschaftliche Dynamik Frankreichs hervorzuheben", erklärt Philippe Gassmann, Generalsekretär von Choose France 2023 (französisches Finanzministerium). "Mit seinen innovativen Biotechnologien "Made in France", die Kunststoff in die Kreislaufwirtschaft einbringen, veranschaulicht Carbios den Innovationsreichtum des französischen Cleantech Ökosystems. Ich möchte Carbios meinen Dank dafür aussprechen, dass das Unternehmen vor den 200 ausländischen Gästen des 6. Choose France Wirtschaftsgipfels mit dem Motto "Investierern in eine nachhaltige Zukunft" als Botschafter für dieses Ökosystem fungiert hat."

"Carbios fühlt sich geehrt, vom Elysée-Palast für Choose France ausgewählt worden zu sein. Dieses internationale Gipfeltreffen bietet die Gelegenheit für Treffen zwischen dem Präsidenten der Französischen Republik, Mitgliedern der Regierung und den Führungskräften großer ausländischer und französischer Unternehmen, um die wirtschaftlichen Ambitionen und die Attraktivität Frankreichs zu erörtern", kommentierte Emmanuel Ladent, Chief Executive Officer von Carbios. "Carbios befindet sich mit einer ersten geplanten Referenzanlage in der Region Grand Est und dem internationalen kommerziellen Einsatz unserer Verfahren mitten in einer bedeutenden Phase der industriellen Markteinführung. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung der französischen Regierung zu diesem für das Unternehmen strategisch wichtigen Zeitpunkt."

Die Coq Vert-Gemeinschaft

Diese von Bpifrance in Zusammenarbeit mit der ADEME und dem Ministerium für ökologischen Wandel gegründete Gemeinschaft vereint 2.000 Mitglieder, die sich für eine nachhaltige Entwicklung engagieren und von der Notwendigkeit überzeugt sind, sich für den energetischen und ökologischen Wandel einzusetzen.

Über Carbios

Carbios ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu definieren. Angelehnt an natürliche Prozesse, entwickelt Carbios enzymbasierte Verfahren, um Kunststoffe zu zersetzten. Damit verfolgt das Unternehmen die Mission, der weltweiten Verschmutzung durch Plastik und Textilien entgegenzuwirken sowie die Transition hin zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinen bahnbrechenden Technologien für das Biorecycling von PET und für den biologischen Abbau von PLA ist das Unternehmen im Begriff, das Stadium der Industrialisierung und Kommerzialisierung zu erreichen. Eine Demonstrationsanlage für das Biorecycling ist bereits seit 2021 in Betrieb, und die einzigartige Referenzanlage, in Partnerschaft mit Indorama Ventures, soll 2025 die Produktion aufnehmen.

Durch die Veröffentlichung auf der Titelseite von Nature wurde Carbios wissenschaftliche Anerkennung zuteil. Renommierte Marken der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränke, sowie der Modeindustrie unterstützen das Unternehmen, um die Recycling- und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte zu verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage Food Europe sind Mitglieder eines von Carbios und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten im Rahmen eines Textilkonsortiums mit Carbios zusammen.

Um mehr über die Biotechnologie zu erfahren, die Kreislauffähigkeit von Kunststoffen und Textilien vorantreibt, besuchen Sie bitte http://www.carbios.com/en

Carbios wurde im Jahr 2011 von Truffle Capital gegründet. Aktionäre können das PEA-PME-Programm, ein staatliches Programm, das es in Frankreich ansässigen Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU) investieren, ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren, in Anspruch nehmen.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen und Risikofaktoren:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen über zukünftige Erwartungen enthalten, die auf derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Solche Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Den Lesern wird empfohlen, die Risikofaktoren, die sowohl im Universal-Registrierungsdokument, das bei der französischen Börsenaufsichtsbehörde ("AMF") hinterlegt wurde, sowie im Halbjahresfinanzbericht, der auf der Website des Unternehmens kostenlos zur Verfügung steht, dargelegt wurden, sorgfältig zu prüfen. Sollten alle oder ein Teil dieser Risikofaktoren eintreten, haftet Carbios in keinem Fall für Entscheidungen oder Handlungen, die im Zusammenhang mit den Informationen und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen wurden, oder für damit verbundene Schäden.

Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken. Bei Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Pressemitteilung ist die englische Fassung maßgebend.

1 ADEME Die französische Agentur für ökologischen Wandel

2 INRAE Frankreichs nationales Forschungszentrum für Landwirtschaft, Lebensmittel und Umwelt

