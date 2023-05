Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie schon in der Vorwoche sollten sich die Bundrenditen auch während der kommenden Handelstage weiter seitwärts bewegen, so die Analysten der DekaBank.Die einseitige Short-Positionierung vor allem bei US-Treasuries zusammen mit der Wahrnehmung, dass auch in der Eurozone der Zinsgipfel bis Juli erreicht werden sollte (bei einem Einlagensatz von 3,75%), mache anhaltende Renditeanstiege schwierig. Gleichzeitig erscheine jedoch - angesichts des recht leeren Datenkalenders sowie des sich abzeichnenden Endes der Reinvestitionen der EZB im APP-Portfolio im Juli - ein Ausbruch der zehnjährigen Bundrendite nach unten ebenfalls unwahrscheinlich. (Ausgabe vom 15.05.2023) (16.05.2023/alc/a/a) ...

