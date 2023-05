Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinssenkungserwartungen bezüglich der US-Notenbank sind zwar noch ausgeprägt, haben sich zuletzt aber etwas reduziert, so die Analysten der Helaba.Dies könne mit den zum Teil hawkischen FED-Kommentaren erklärt werden. Auch heute stünden zahlreiche Redebeiträge von FED-Vertretern auf dem Programm, die Zweifel an ersten Zinssenkungen schon in diesem Jahr aufkommen lassen könnten. Zudem dürften die US-Zahlen per saldo eher robust ausfallen und nicht enttäuschen. Der Rentenmarkt bleibe wohl anfällig, während der US-Dollar sein erhöhtes Niveau einigermaßen halten könne. Das Umfeld für Aktien sei schwierig und der DAX sei erneut daran gescheitert, die 16.000er Marke zu erklimmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...