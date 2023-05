Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kursausschläge deutscher Bundesanleihen hielten sich in Grenzen, so die Analysten der Nord LB.Schwache Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone hätten kaum Auswirkungen gehabt.Die Bundesregierung traue der deutschen Wirtschaft nach der jüngsten Flaute eine allmähliche Besserung zu. "Die Konjunktur hat zum Ende des Winterhalbjahrs 2022/23 einen spürbaren Dämpfer hinnehmen müssen", heiße es in dem Monatsbericht des Wirtschaftsministeriums. Die konjunkturelle Grunddynamik habe sich zuletzt zwar spürbar abgeschwächt. Das Ministerium habe allerdings auch betont: "Stimmungsindikatoren deuten nach dem schwachen Winterhalbjahr aber eine wirtschaftliche Erholung im weiteren Jahresverlauf an." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...