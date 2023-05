Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein wenig bewegter Handelstag ab. Der DAX gab in der ersten Viertelstunde um 0,09 Prozent auf 15.902 Punkte nach. Damit pendelt der deutsche Leitindex nach wie vor knapp unter der Marke von 16.000 Zählern. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Dienstag beeinflussen:1. Leichte Kursgewinne an der Wall Street Die Hoffnung auf eine Lösung im ...

